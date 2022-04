Altersfinanzierung mithilfe der eigenen Immobilien gewinnt auch hierzulande an Bedeutung. Bei der Immobilienverrentung oder dem Teilverkauf gibt es verschiedene Modelle, aber kaum einheitliche Standards. Hier plädiert das Deutsche Institut für Altersvorsorge für mehr Regulierung und Standards in der Beratung. Für Eigenheimbesitzer im Rentenalter gibt es verschiedene Wege, um das in Haus oder Wohnung gebundene Vermögen zu nutzen, ohne ausziehen zu müssen. Bei einer klassischen Immobilienverrentung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...