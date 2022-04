Garantierte Leistungszusagen aus einer betrieblichen Altersversorgung stehen in einem Würgegriff: Niedrigzinsen treiben die Kosten, die Inflation zehrt an der Leistung. Die deutschen Aktuare haben sich daher für einen Kulturwandel in der bAV in Form vermehrt renditeorientierter Anlagen ausgesprochen. Das gesamtwirtschaftliche Umfeld macht garantierten Leistungszusagen aus einer betrieblichen Altersversorgung (bAV) schwer zu schaffen. Erhöhten über viele Jahre bereits die Niedrigzinsen die Kosten ...

