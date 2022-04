Vaduz (ots) -Von Donnerstagabend, 5. Mai 2022, bis Samstag, 7. Mai 2022, findet in Balzers beim Feuerwehrdepot der Fachkurs Öl-/Chemiewehr statt, welcher vom Kurskommandanten Toni Göldi geleitet wird.Schwerpunkt des Kurses ist das Vorgehen bei Öl- und Chemieereignissen auf Stufe der Ortsfeuerwehren. Dabei lernen die Teilnehmer das schnelle Erkennen der Stoffe und welche zusätzlichen Gefahren davon ausgehen können. Das Einleiten entsprechender Massnahmen gehört ebenso zum Kursinhalt wie auch die Bergung, Dekontamination und der Transport von Patienten.Mehr als bei anderen Einsätzen ist der Schutz vor Einwirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt von zentraler Bedeutung. Die Teilnehmer haben an diesem Kurs ein dichtgedrängtes Programm vor sich. Die Theorie ist auf das notwendige Mass beschränkt, vielmehr steht das Erlernen der praktischen Abläufe im Vordergrund. Die Grundlage der Ausbildung basiert auf dem Handbuch für ABC-Einsätze.Die theoretischen und praktischen Kurslektionen werden rund um das Feuerwehrdepot in Balzers durchgeführt.Pressekontakt:Amt für BevölkerungsschutzToni Göldi, KurskommandantNatel: +41 / 79 389 29 45Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100888530