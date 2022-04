Dr. Catarina Edfjäll ist neue Senior Advisor bei Arex in Basel, Schweiz. Sie wird das Fachwissen und die Fähigkeiten des Unternehmens im Bereich der globalen pharmazeutischen Entwicklung in Feldern wie Regulatorische Angelegenheitsstrategie, Portfoliomanagement, Zulassung als Orphan-Arzneimittel sowie Entwicklung und Zulassung neuer Produkte stärken.

Dr. Edfjäll hat Biologie und Biotechnologie studiert und 1996 an der Universität Basel in Biochemie promoviert.

Im Laufe ihrer Karriere hat Catarina Teams für europäische und globale regulatorische Arbete im Pharmasektor aufgebaut und geleitet. Über die Jahre war sie für die Zulassung von mehr als 20 Arzneimitteln und neuen Indikationen in über 50 Ländern verantwortlich, unter anderem für Krebserkrankungen und seltene Krankheiten. Zuletzt war Dr. Edfjäll Vizepräsidentin und Leiterin der Abteilung Global Regulatory Affairs bei CSL Behring.

Linda Thunell, CEO von Arex Advisor, sagte: "Wir heißen Catarina herzlich in unserem Team willkommen. Ihre langjährige und umfassende Erfahrung aus leitenden Positionen in der globalen Regulierungsarbeit ermöglicht es uns, die Grenzen dessen zu erweitern, wie wir unsere Partner bei der Verwirklichung ihrer Ziele in ganz Europa unterstützen können."

Über Arex Advisor:

Wir engagieren uns mit Herz und Verstand für die Entwicklung und Vermarktung wichtiger neuer Arzneimittel. Mit unserer Erfahrung und unserem Einsatz können wir unseren Kunden helfen, bei der Planung und Entwicklung pharmazeutischer Projekte einen Schritt voraus zu sein. Dies kann den Weg zu einer erfolgreichen Kommerzialisierung in Europa und weltweit erleichtern und letztlich das Leben von Patienten verbessern.

