München (ots) -Die Beratungsmanufaktur verovis (www.verovis.com), eine Tochtergesellschaft der Digital Solutions-, Consulting- und Software-Gesellschaft valantic (www.valantic.com), baut ihre Services und End-to-End Beratungsstrategie im Corporate Performance Management (CPM) mit einer Integration der Spezialisten der Alper & Schetter AG aus.Unternehmen suchen nach leistungsfähigen Lösungen und erfahrungsstarken Beratungspartnern im Corporate Performance Management (https://verovis.com/corporate-performance-management/) (CPM). Um diese Kundenwünsche noch zukunftsgerichteter und nachhaltiger zu erfüllen, baut verovis - als Beratungsmanufaktur Teil der valantic GmbH - durch dem Zusammenschluss mit Alper & Schetter seinen End-to-End CPM-Beratungsansatz aus.Die rund 20 erfahrenen Berater*innen von Alper & Schetter beherrschen mit über 40 CCH Tagetik (https://www.wolterskluwer.com/de-de/solutions/cch-tagetik) Implementierungen seit 2007 bei Konzernen jeder Größenordnung alle Schritte der Konzernkonsolidierung und -planung vom Design über die Realisierung bis zum Hypercare. Kunden profitieren dabei von der Fokussierung der Alper & Schetter auf die Abbildung harmonisierter Finanzdatenprozesse mithilfe des Plattformgedankens der Applikation CCH Tagetik. Alper & Schetter blickt als führender Tagetik Platinum Partner der ersten Stunde auf namhafte CPM-Projekte zurück, unter anderem bei international agierenden Konzernen wie der Metro Group, Migros, Talanx oder Dr. Oetker.Kunden profitieren von einem komplementären LeistungsportfolioSowohl verovis als auch Alper & Schetter verbindet ein kongruenter Beratungsansatz mit dem Ziel eines End-to-End-Beratungsportfolios. Ausgehend von der ERP-basierten Datenbereitstellung über die Einsammlung, Aufbereitung und Validierung quantitativer und qualitativer Daten, werden konzernweite Planungs- und Konsolidierungsprozesse mithilfe von Premiumlösungen von SAP und Wolters-Kluwer optimiert und für ein Konzernberichtswesen verfügbar gestellt. Gemeinsam sind die über 90 Spezialist*innen von verovis und Alper & Schetter Marktführer und Trusted Partner für die Unternehmenssteuerung auf einem neuen Niveau.Rolf Alper, Gründer und Vorstandsmitglied der Alper & Schetter AG sieht in verovis den perfekten Partner: "Ich freue mich, in verovis einen Partner gefunden zu haben, der unsere aufgebaute Expertise in der externen Rechnungslegung perfekt ergänzt. Gemeinsam können wir alle relevanten Disziplinen der Digitalisierung von Finanzprozessen des CFO Office abbilden".Constantin Schetter, Vorstandsmitglied bei Alper & Schetter: "Durch unsere jahrelange Projekterfahrung ist Alper & Schetter die perfekte Ergänzung für verovis. Sowohl unternehmenskulturell als auch technologisch ergänzen wir uns hervorragend. Mit den Premiumlösungen von SAP, Wolters-Kluwer und Microsoft sind wir bestens für die Anforderungen moderner und komplexer Unternehmensgruppen gerüstet".Bernd Trautwein, Partner und Geschäftsführer bei der verovis GmbH - a valantic company, freut sich über den Zuwachs an neuen Kolleg*innen: "Wir sind stolz, dass sich das Team von Alper & Schetter entschieden hat, mit uns gemeinsam die Vision einer durchgängig digitalisierten Finanzfunktion weiter auszugestalten und wir unsere Marktposition in den Bereichen CCH Tagetik und SAP-Konzernkonsolidierung zum Wohl unserer Kunden weiter ausbauen können".Clemens Frank, Partner und Geschäftsführer bei der verovis GmbH - a valantic company, ist von der Stärkung der gemeinsamen Innovationskraft überzeugt: "Mit unserer gemeinsamen Erfahrung werden wir für unsere Kunden entscheidende Wettbewerbsvorteile entwickeln und verschiedene Technologien miteinander verbinden".David Ploss, für CCH Tagetik verantwortlicher Partner bei verovis, ist erfreut, "dass wir als gemeinsames Team nun alle Lösungsbereiche von CCH Tagetik mit einem breiten Erfahrungsschatz an Wissen und auch kapazitativ umfassend abdecken können".Über valanticvalantic ist die N°1 für die Digitale Transformation und zählt zu den am schnellsten wachsenden Digital Solutions-, Consulting- und Software-Gesellschaften am Markt. Dabei verbindet valantic technologische Kompetenz mit Branchenkenntnis und Menschlichkeit. Über 500 Blue Chip Kunden vertrauen bereits auf valantic - davon 28 von 40 DAX-Konzernen und ebenso viele der führenden Schweizer und österreichischen Unternehmen. Mit mehr als 2.200 spezialisierten Solutions-Beratern*innen und Entwickler*innen und einem Umsatz von rund 270 Mio. Euro in 2021 ist valantic landesweit in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie an weiteren 13 internationalen Standorten vertreten. valantic organisiert sich in einer einzigartigen Struktur aus Competence Centern und Expertenteams - immer genau auf die Digitalisierungsbedürfnisse von Unternehmen abgestimmt. Von der Strategie bis zur handfesten Realisation. Das Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Digital Strategy & Analytics, Customer Experience (CX), SAP Services, Smart Manufacturing Industries & Supply Chain sowie Financial Services Automation.www.valantic.comÜber verovisverovis wurde 2015 von international erfahrenen Unternehmensberatern gegründet und ist seit Juni 2021 a valantic company. Als Beratungsmanufaktur für Performance Management und Advanced Analytics arbeitet verovis pragmatisch, liefert greifbare Ergebnisse und energetisiert Unternehmen bei der Transformation zu einer zukunftsfähigen Finanzorganisation. Mit modernen Prozessen, sorgfältig gewählten Inhalten und progressiver Technologie verbessert verovis die Steuerungsgrundlagen ihrer Kunden, um sie dann für die richtigen Adressaten verfügbar zu machen.Vom regionalen Mittelstand bis zum weltweit agierenden DAX 30-Konzern vertrauen Kunden unterschiedlichster Branchen und Größen auf die verovis Expertise. Mit einem kontinuierlichen Umsatzwachstum von mehr als 18% über die letzten 5 Jahre ist auch das Team der verovis stetig gewachsen. Die aktuell 80 Mitarbeiter*innen sind deutschlandweit auf 4 Hauptstandorte: 1x München, 1x Hamburg, 1x Düsseldorf und 1x Berlin sowie vereinzelt auf den gesamten D-A-CH Raum verteilt. Neben der organisatorischen Optimierung bietet verovis zusätzlich eine umfassende Kompetenz für die Einführung von IT-Lösungen. Als starker Partner für SAP, Microsoft und Tagetik schafft sie optimale Lösungen für ihre Kunden. Ihr Portfolio wird durch das Angebot von Managed Services für korrespondierende Geschäftsprozesse sowie eingeführten IT-Applikationen ergänzt.www.verovis.com