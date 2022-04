Die Montana Tech Components von Michael Tojner, bestehend aus den drei börsenotierten Gruppen Varta, Aluflexpack und Montana Aerospace, konnte 2021 einen Gesamtumsatz von 1.959,0 Mio. Euro (+12,5 Prozent) erzielen. Das Geschäftsjahr 2021 wurde mit einem EBITDA von 318,6 Mio. Euro (+17,1 Prozent) abgeschlossen. Die EBITDA Marge betrug in diesem Zeitraum somit 16,3 Prozent (Geschäftsjahr 2020: 15,6 Prozent). 2021 haben die Divisionen der Montana Tech Components nicht nur ihre Umsatzzahlen erhöht und die Pandemie erfolgreich gemeistert, sondern auch die Weichen gestellt, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und Wachstum zu sichern. "Krisen als Chance nutzen. Trotz weiteren Herausforderungen durch Covid-19 2021 haben wir in allen drei Divisionen an unseren ...

