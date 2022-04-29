BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DWS AUF 45 (50) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 199 (197) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 110 (105) EUR - 'BUY'BERENBERG STARTET HELIAD EQUITY PARTNERS MIT 'BUY' - ZIEL 10,50 EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 155 (150) EUR - 'HOLD'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 107 (105) EUR - 'OUTPERFORM'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GLOBAL FASHION GROUP AUF 3,50 (3,80) EUR - 'BUY'JEFFERIES STARTET ADESSO MIT 'BUY' - ZIEL 225 EURJEFFERIES HEBT AIXTRON AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 35 (18) EURJEFFERIES STARTET ATOSS SOFTWARE MIT 'HOLD' - ZIEL 130 EURJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR FREENET AUF 29,80 (27,40) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 56,00 (53,20) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF ...Den vollständigen Artikel lesen ...
DEUTSCHE BANK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de