Der kanadische Kupfer- und Goldexplorer Pampa Metals Corp. (CSE: PM, WKN: A2QK6Q, ISIN: CA6976701079) exploriert in einem Joint Venture mit dem ASX-notierten Unternehmen Austral Gold Ltd. sein Projekt "Morros Blancos" in Nordchile. Von dort gibt es jetzt Neuigkeiten: Die Goldfirma aus Sydney gab vorläufige Ergebnisse der laufenden Explorationsprogramme auf dem Areal bekannt. Bohrungen und geologische Hinweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...