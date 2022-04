Unterföhring (ots) -Enge, kurvige Straßen. Einmalige Kulisse. Einfach legendär. Monaco ist am Samstag, 30. April 2022, zum fünften Mal Gastgeber der Formel E. Erstmals fährt die elektrische Rennserie auf dem exakt identischen Streckenverlauf des Formel-1-Grand-Prix. ProSieben überträgt das Rennen ab 14:45 Uhr live. Moderatorin Andrea Kaiser, Reporterin Lisa Hofmann, Experte Daniel Abt und Kommentator Tobi Schimon berichten von der Formel E. Felix von der Laden widmet sich vor Ort wieder neuen Nachhaltigkeitsthemen rund um die elektrische Rennserie und Monaco."Der große ran racing Tag - DTM Saisonstart & Formel E-WM aus Monaco" am Samstag, 30. April, ab 12:30 Uhr live auf ProSieben. Davor Qualifying des Formel-E-Rennens live auf ProSieben MAXX. "ran racing: DTM aus Portimao - 2. Rennen" am Sonntag, 1. Mai, ab 13:00 Uhr.Alle Sessions der DTM und der Formel E live, auch freie Trainings und Qualifyings, sowie Hintergrundberichte und Ergebnisse auf ran.de. Noch mehr Videos auf dem "ran racing"-Youtube-Kanal (https://www.youtube.com/channel/UCsyQ5MUy2zdFDUYCVU5G3XA).Twitter: ranFormelEPressekontakt:Andrea SpechtCommunications & PR News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 8922email: andrea.specht@seven.onewww.presse.prosieben.dePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5208700