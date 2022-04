In Deutschland, Österreich und der Schweiz sind die Heizölpreise im Vortagesvergleich um durchschnittlich 0,45 Cent bzw. Rappen pro Liter gestiegen. Kälteeinbruch in den USA stoppt Ölproduktion im Bakkan-Fördergebiet. Sinopec, Chinas größter Raffineriebetreiber, geht von einer Nachfrageerholung im Reich der Mitte noch in diesem Quartal aus. Die Rohölsorten Brent und WTI bauen weiter im Preis auf. ...

