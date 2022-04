Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die PORR AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) den Umsatz um über 11 Prozent auf ein neues Rekordniveau von 5,17 Mrd. Euro gesteigert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei das Ergebnis aus at-equity Beteiligungen um über 82 Prozent auf 62,1 Mio. Euro gestiegen. Zudem habe sich der Finanzaufwand wegen einer verbesserten Finanzierungsstruktur auf 22,1 Mio. Euro (GJ 2020: 26,6 Mio. Euro) reduziert. Das Vorsteuerergebnis sei somit auf 85,4 Mio. Euro (GJ 2020: -51 Mio. Euro) geklettert. Der Nettogewinn nach Minderheiten habe sich demnach auf 36 Mio. Euro (GJ 2020: -66 Mio. Euro) belaufen. Dies entspreche einem Ergebnis je Aktie von 1,18 Euro. Nachdem für 2019 und 2020 keine Dividende ausgeschüttet worden sei, wolle das Management für 2021 eine Dividende von 0,50 Euro je Aktie vorschlagen.

Nach Darstellung der Analysten zeige der Blick auf die Auftragslage, dass der Auftragsbestand mit einem Plus von rund 10 Prozent einen Rekordwert von 7,76 Mrd. Euro zum Jahresende erreicht habe. Das Unternehmen könne auf ein gutes Jahresergebnis zurückblicken und habe die Schätzung von SRC sowie die eigene Guidance übertroffen. Für das Jahr 2022 habe das Management keinen Ausblick veröffentlicht, da derzeit zu viel Unsicherheit im Markt herrsche. Aufgrund der höheren Risikofaktoren behalten die Analysten trotz der guten Entwicklung im Jahr 2021 das Kursziel von 17,50 Euro bei und bestätigen das Rating "Buy".



