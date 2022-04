Indizes schwächeln in der Nähe wichtiger Widerstände. Die US-Indizes gaben am Freitag ihre vorbörslichen Gewinne größtenteils wieder ab, da Chinas Versprechen, die wirtschaftlichen Anreize zu verstärken, nicht ausreichte, um die Stimmung nachhaltig zu verbessern. Am Donnerstag schloss die Wall Street mit kräftigen Gewinnen - Richtung Ende der Sitzung kam es dennoch zu einigen Abgaben. Die Anleger warteten mit Spannung ...

