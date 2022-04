Berlin - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sagte eine Sprecherin seines Ministeriums.



Ein Schnelltest am Donnerstagabend sei noch negativ gewesen. "Der Schnelltest heute Morgen fiel dann leider positiv aus." Dem Minister gehe es gut, er habe aktuell "keinerlei Symptome". Gemäß den rechtlichen Vorgaben habe er sich in Isolation begeben.



"Alle Präsenztermine werden abgesagt", sagte die Sprecherin.

