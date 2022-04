2500 Besucherinnen und Besucher informierten sich an den Messeständen und an über 100 Fachvorträgen der Aussteller und Ausbildungspartner über die Anlagetrends im aktuellen geopolitischen Umfeld und über neue Finanzprodukte.Zürich - Nach zwei intensiven Messetagen schloss die 23. Ausgabe der grössten Schweizer Finanzmesse am 28. April 2022 ihre Tore. Die über 100 Aussteller ebenso wie die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz. 2500 Besucherinnen und Besucher informierten sich an den Messeständen und an über 100 Fachvorträgen der Aussteller und Ausbildungspartner über die Anlagetrends im aktuellen geopolitischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...