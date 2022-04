Im frühen Handel zeigt sich der DAX am heutigen Freitag wieder deutlich höher bei 14.150 Punkten und ist mit einem Gap-up gestartet. An der bearishen Gesamtlage ändert dies aber zunächst weiterhin nichts. Im Wochenchart wird der DAX spätestens mit der neuen Wochenkerzen in der kommenden Woche aus der Ichimoku-Wolke nach unten ausbrechen und damit ein weiteres Schwächesignal generieren. Wird dieses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...