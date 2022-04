Warren Buffett investierte, wie es der Starinvestor mag: Er lud sich ein Aktienpaket an Occidental Petroleum (WKN: 851921) auf. Zwar handelt es sich hierbei um eine Wette auf die Old Economy. Inzwischen dürften einige Investoren jedoch wieder sagen: die "Good Old Economy". Occidental Petroleum ist trotzdem eine bemerkenswerte Wahl, selbst für Warren Buffett und Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2). Warum ausgerechnet diese Aktie? Offenbar gibt es eine erste Antwort. Oder sagen wir: Meinung eines Analysten. ...

