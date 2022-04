Berlin (ots) -Mit Beginn der Golfsaison schnappen sich weltweit über 60 Millionen Golfer*innen ihre Ausrüstung und machen sich auf den Weg zum nächsten herausfordernden Golferlebnis. Neben Golfprofis, die ihr Handicap aufbessern, werden auch Golf-Anfänger aktiv und starten in der Regel mit einem Schnupperkurs.Für Neulinge ist nun die perfekte Zeit, an den Golfsport herangeführt zu werden. Meistens werden für die ersten Schläge die Heimatgolfplätze aufgesucht. Doch auch Golfplätze in den Urlaubsregionen bieten professionelle Schnupperkurse in legerer Atmosphäre und in der Regel bei gutem Wetter."Mit speziellen und individuellen Kursangeboten werden in vielen Ländern auch Anfängern des Golfsports unvergessliche, sportliche Erlebnisse ermöglicht", so Michael Kern, Geschäftsführer der Berliner Lifestyle Company Luxury Dreams. Und tatsächlich haben sich internationale Golfplätze darauf eingerichtet, das Golfspiel mit viel Spaß und professioneller Begleitung zu erleichtern. Reiseanbieter konkurrieren zudem mit ihren Golfreisen und bieten Gesamtpakete zu guten Konditionen im Vergleich zur Buchung von Einzelleistungen."Das Golfreise-Portfolio hervorragender Reiseveranstalter ist dabei jedoch stets flexibel auf die Wünsche des Kunden ausgerichtet und der Reisende wählt aus einem vielfältigen Mix aus exklusiven Golfplätzen, stilsicheren Hotels und individuellen Serviceleistungen bei ganzjährig mildem Klima, schönen Landschaften und traumhaften Stränden," so Kern. Neben beliebten Zielen wie die Schweiz, Dubai, Mauritius und Mallorca stehen weitere Top-Golfdestinationen wie Griechenland, die Algarve, Frankreich, Irland, Südafrika und Barbados auf dem Programm. Schnupperkurse, Trainerstunden mit Golfprofis und ein persönliches Rahmenprogramm für die gesamte Familie sind in den besten Golf-Packages bereits inkludiert.Und wer gern mal an einer Turnierserie teilnehmen möchte, für den ist die Golf Trophy Serie der Lifestyle Company vielleicht das Richtige. Mehr dazu finden Sie hier (https://www.luxurydreams.de/de/golf-trophy).Pressekontakt:LUXURY DREAMS, Michael Kern, +49 30 21 96 5 69 20, michael.kern@luxurydreams.deOriginal-Content von: Luxury Dreams, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119884/5208957