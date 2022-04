Die Social Insights-Analyse von Conviva von über 1500 Konten zeigt, dass Sportligen und Streaming-Publisher die meisten Follower gewinnen; Konsistentes Posten von Qualitätsinhalten ist der Schlüssel zum Aufbau einer loyalen Fangemeinde

Conviva, die kontinuierliche Messanalyseplattform für Streaming-Medien, hat heute ihren dritten jährlichen TikTok Benchmarks Strategy Guide veröffentlicht, der mehr als 1500 verifizierte Markenkonten auf TikTok mit insgesamt 1,42 Milliarden Followern und 591.000 geposteten Videos untersucht. Der Bericht zeigt auf, welche Marken am effektivsten von der pandemiebedingten gestiegenen Popularität von TikTok profitieren und hebt hervor, wie die erfolgreichsten Marken von März 2021 bis März 2022 durchschnittlich 527.000 neue Follower gewinnen konnten.

"Zu Beginn der Pandemie zögerten viele Marken noch, TikTok vollständig als leistungsstarkes Tool in ihre Marketingstrategie aufzunehmen. In den letzten 18 Monaten ist das Wachstum und die Popularität von TikTok jedoch explodiert und die Marken bemühen sich, eine Strategie zu entwickeln und umzusetzen, um dieses riesige inkrementelle Publikum zu erschließen", sagte Nick Cicero, VP of Strategy, Conviva. "Ohne Anzeichen einer Verlangsamung ist es für Marken wichtig zu verstehen, welche Taktiken nämlich das konsequente Posten hochwertiger Inhalte tatsächlich die Nadel in Bezug auf Engagement und Markenaufbau auf TikTok bewegen."

Über die von Conviva gemessenen Branchen hinweg erzielten die Accounts der Sportligen mit 969.800 den größten durchschnittlichen jährlichen Follower-Zuwachs, gefolgt von den Sportmedien mit 825.000. Vier TikTok-Konten Tottenham Hotspur, Champions League, Manchester United und Netflix haben ihre Fangemeinde im letzten Jahr alle um mehr als 10 Millionen Follower gesteigert. ESPN lag mit einem Plus von 9,1 Millionen Followern dicht dahinter. Sportligen haben auch Sportmedienkonten verdrängt, um das am schnellsten wachsende Segment des Jahres 2021 zu werden.

Wie viele Marken im letzten Jahr erkannt haben, zeigt die Studie von Conviva, dass das konsequente Posten einen erheblichen Unterschied beim Aufbau einer TikTok-Fangemeinde macht. Von den 1500 gemessenen Markenkonten haben Konten im vergangenen Jahr durchschnittlich 189 Mal gepostet, was einer Steigerung von 13 gegenüber dem Durchschnitt des letzten Jahres entspricht. Darüber hinaus haben diese Konten unter den Top-20-Konten, die nach Follower-Wachstum geordnet sind, im vergangenen Jahr im Durchschnitt etwa 7,1-mal mehr Beiträge gepostet als alle Konten im Durchschnitt. Bei Top-Performern sind das etwa drei bis vier Posts pro Tag, gegenüber dem Vorjahresbericht zwei bis drei Mal pro Tag.

Conviva hat erkannt, dass das Engagement zu einer wichtigen Kennzahl für Marken geworden ist, und fügte dem diesjährigen Bericht ein Ranking der durchschnittlichen Engagement-Rate hinzu. Laut Conviva-Daten ist die durchschnittliche Engagement-Rate für Marken mit weniger als 100.000 Followern mit 28 unglaublich hoch, was die ausgefeilte Fähigkeit von TikTok zeigt, neuen Konten die organische Reichweite zu bieten, die sie zum Aufbau einer Fangemeinde benötigen. Wenn die Anzahl der Follower jedoch steigt, sinken die Engagement-Raten normalerweise. Beispielsweise belegte Family Feud, ein Konto, das für seine erneut geteilten Audiotracks bekanntermaßen beliebt ist, mit einer Engagement-Rate von 41,6 den ersten Platz für Konten mit über 1 Million Followern.

Andere Ergebnisse sind:

Von den neun analysierten Sportligen hatten Teams in der Premier League mit 3,2 Millionen die höchste durchschnittliche Anzahl an Followern, gefolgt von der Ligue 1 mit 2,1 Millionen und La Liga mit 1,7 Millionen. Europäische Fußballteams dominierten die am schnellsten wachsende Kontenliste mit acht europäischen Teams in den Top 20.

Die meistbesuchten US-Sportteams waren die Golden State Warriors mit 3,7 Millionen, die Kansas City Chiefs mit 2 Millionen und die Dallas Cowboys mit 1,7 Millionen. Die Chiefs, Cowboys und die Warriors waren die einzigen amerikanischen Teams in den Top 25.

Guinness World Records behauptete seinen Platz an der Spitze der Markenliste mit 19,1 Millionen Followern.

Insgesamt wurden die Engagement-Rate-Rankings von TV- und Unterhaltungskonten dominiert. Diese Konten erfreuten sich der höchsten durchschnittlichen Shares, Kommentare und Likes pro Video.

Innerhalb des Marken-Rankings zeigte sich Gaming in diesem Jahr groß, da Roblox und Fortnite mit 7,9 Millionen bzw. 7,7 Millionen die Plätze Nr. 2 und 3 belegten.

WWE hat die NBA als meistgefolgte Sportliga überholt.

Conviva bietet nicht nur die neuesten Benchmark-Daten, sondern teilt auch spezifische zukunftsweisende Trends, um TikTok im Jahr 2022 erfolgreich zu machen. Unternehmen, die daran interessiert sind, diese Strategien zu nutzen und mehr über neue Social-Media-Plattformen zu erfahren, können den TikTok Benchmarks Strategy Guide von Conviva hier herunterladen: https://www.conviva.com/state-of-streaming/convivas-2022-tiktok-benchmarks-strategy-guide-for-brands

Über Conviva Social Insights

Conviva Social Insights bietet den weltweit führenden Verlagen, Marken und Sportorganisationen umfassende plattformübergreifende Social-Media-Analysen über das gesamte soziale Universum (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat und YouTube) hinweg, wodurch es einfach ist, herauszufinden, welche Konten, Posts und Videos am besten abschneiden, und zu analysieren, warum. Social Insights bietet auch eine anpassbare Bestenliste und ein Recherchetool zur Überwachung der Leistung von Marken- und gestreamten Videos, sodass Marketingexperten gezielte Kampagnen erstellen und den ROI maximieren können. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.conviva.com/social-insights/.

Über Conviva

Conviva hilft Streaming-Unternehmen, innerhalb von Sekunden nach der Beobachtung zu handeln, um ihr Geschäft vor der Konkurrenz auszubauen. Die Continuous Measurement Analytics-Plattform von Conviva bietet umfassende, kontinuierliche Messungen auf Volkszählungsebene durch serverseitige Sessionization in Echtzeit in großem Umfang. Mit nur einem einzigen Sensor und einer einzigen Pipeline ermöglicht unsere Plattform mit 58 Patenten Vermarktern, Werbetreibenden, Technikern, Ingenieuren und Kundenbetreuungsteams, ihr Publikum zu gewinnen, zu engagieren, zu monetarisieren und zu halten. Conviva hat es sich zur Aufgabe gemacht, Marken wie DAZN, Disney+, Hulu, Paramount+, Peacock, Sky, Sling TV, TED und WarnerMedia bei der Erschließung der unglaublichen Möglichkeiten im Bereich Streaming Media zu unterstützen. Heute verarbeitet unsere Plattform täglich fast 3 Billionen Streaming-Datenereignisse und unterstützt mehr als 500 Millionen Einzelzuschauer, die 200 Milliarden Streams pro Jahr über 4 Milliarden Anwendungen auf Geräten anschauen. Conviva sorgt dafür, dass digitale Unternehmen jeder Größe besser streamen können jeder Stream, jeder Bildschirm, jede Sekunde. Weiterführende Information erhalten Sie unter www.conviva.com.

