Damit Minderheitsbeteiligung an Forte Der InsuResilience Investment Fund ("IIF" oder der "Fonds"), der vom führenden Impact-Investment-Manager BlueOrchard Finance Ltd ("BlueOrchard") verwaltet wird, erwirbt eine Minderheitsbeteiligung an der Forte Insurance Group ("Forte"). Forte ist eine Allversicherungsgruppe in Südostasien. Der IIF wurde im Auftrag der deutschen Bundesregierung von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) eingerichtet. Mit dem Investment ...

