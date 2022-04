NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die am Berichtstag zeitweise abgerutschten Papiere hätten letztlich fester geschlossen wegen konstruktiver Sichtweisen des Managements, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei der Einführung eigener Dmart-Depots werde auf die Bremse getreten. Er zieht ein positives Fazit vom Zwischenbericht, auf dem man aufbauen könne angesichts des deutlich unterbewerteten Aktienkurses./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2022 / 22:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43

