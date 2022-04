DJ Scholz lädt für Dienstag zur zweitätigen Kabinettsklausur nach Meseberg

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett wird sich am Dienstag unter Leitung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu einer zweitägigen Klausurtagung in Meseberg bei Berlin treffen. Schwerpunkt der Gespräche wird der Krieg in der Ukraine sowie das deutsche Wirtschaftsmodell in Folge des Krieges und der Herausforderung der globalen Ökonomie sein, wie der stellvertretende Regierungssprecher Wolfang Büchner erklärte.

Als Gäste werden Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin sowie Schwedens Premierministerin Magdalena Andersson an den Treffen teilnehmen. In beiden Ländern wird als Konsequenz aus dem russischen Angriffskriegs in der Ukraine über einen Beitritt in die Nato nachgedacht.

Als Experten für die wirtschaftlichen Themen sind der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, sowie der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, Sebastian Dullien, eingeladen.

Das Treffen in Meseberg beginnt am Dienstag um 9.30 Uhr. Zum Abschluss der Klausurtagung werden Scholz sowie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Mittwoch die Öffentlichkeit informieren. Allerdings ist unklar, ob Habeck in Person an dem Treffen teilnimmt. Habeck befindet sich seit Freitagmorgen wegen eines positiven Covid-19-Schnelltests zurzeit in Isolation.

April 29, 2022

