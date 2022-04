Frankfurt am Main (ots) -Die digitale Revolution hat unsere Lebensqualität enorm verbessert - ein Großteil des heutigen Lebens wird durch Daten ermöglicht. Durch den öffentlichen Diskurs über Datenschutz, Datennutzung und Datenkontrolle entwickeln Verbraucherinnen und Verbraucher zunehmend ein Bewusstsein für Daten und ihre Rolle in unserer Gesellschaft.Vor diesem Hintergrund veröffentlicht die Global Data & Marketing Alliance (GDMA) in Partnerschaft mit dem Customer Intelligence Unternehmen Acxiom und unter Einbeziehung des Deutschen Dialogmarketing Verbands (DDV) nun zum wiederholten Male ihren Datenschutz-Report, eine unabhängige Studie von Foresight Factory zum Thema "Datenschutz in Deutschland: Was Verbraucher wirklich denken".Die Studie stellt fest, dass sich die Verbraucherlandschaft in Deutschland wandelt: Die überwiegende Mehrheit der Verbraucherinnen und Verbraucher ist offen dafür, sich an der Data Economy zu beteiligen und diese zu unterstützen.Die vollständige Pressemitteilung und die Möglichkeit zum Download der Studie finden Sie unter dem nachfolgenden Link:Zur Pressemitteilung (https://www.ddv.de/datenschutz-report-2022-die-ueberwiegende-mehrheit-der-deutschen-unterstuetzt-die-data-economy.html)Pressekontakt:Pressekontakt für Acxiommarkengold PR GmbHAnja Wiebensohn / Franziska NaumannMünzstraße 18, 10178 BerlinTel.: +49(0)30 / 219 159-60acxiom@markengold.dePressekontakt für den DDVDDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69 / 401 276 513b.vonnagy@ddv.dehttp://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56536/5209009