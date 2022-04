DJ Baker Steel Capital Managers lanciert britische Version des BAKERSTEEL Electrum Fund

DGAP-Media / 2022-04-29 / 12:11 Baker Steel Capital Managers LLP lanciert heute am 29. April 2022 den ES Baker Steel Electrum Fund, einen britischen OEIC, der in Hersteller von "zukunftsweisenden" Metallen und kritischen Rohstoffen investiert. Dieser Fonds verfolgt eine identische Strategie im Vergleich zu dem mehrfach ausgezeichneten und in Deutschland, Österreich und der Schweiz zugelassenen BAKERSTEEL Electrum Fund (ISIN: LU1923361049; AUM: 328 Mil Euro) Baker Steel ist ein führender Fondsmanager, der auf den Sektor natürliche Ressourcen spezialisiert ist. Mit jahrzehntelanger Branchenerfahrung und technischem Know-how kann das Investmentteam von Baker Steel eine nachweisliche Erfolgsbilanz in Sachen Outperformance vorweisen. Der bestehende in Luxemburg domizilierte UCITS-Fonds des Unternehmens, BAKERSTEEL Electrum Fund, hat marktführende Renditen erzielt und seit seiner Auflegung im März 2019 eine starke Performance verzeichnet, die sowohl die Mehrzahl von Wettbewerbern und den Vergleichsindex geschlagen hat. Als in London ansässiger Fondsmanager mit einer globalen Anlegerbasis strebt Baker Steel danach, sich zu verbessern Zugänglichkeit für britische Anleger durch die Bereitstellung seiner erfolgreichen Electrum-Strategie über ein britisches UCITS-Vehikel. Der Electrum Fund ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der neben ausgewählten Edel- und Industriemetallen in Produzenten, Verarbeiter und Recycler von Spezialmetallen investiert. Der Electrum Fund bietet Anlegern ein Engagement in den Themen steigende Nachfrage nach Rohstoffen und potenzielle Knappheit und Preisspitzen bestimmter Metalle, die für die Umstellung auf grüne Energie erforderlich sind, neben den Themen Reshoring und Energiesicherheit im Zuge der COVID- 19-Pandemie und die anhaltende, zutiefst beunruhigende Ukraine-Krise. Der disziplinierte Anlageansatz unseres Anlageteams ist wertorientiert und konzentriert sich auf die Unternehmen mit den besten Vermögenswerten, einem effektiven Management, attraktiven Aktionärsrenditen und einem ethischen und nachhaltigen Handeln im Einklang mit unseren eigenen ESG-Grundsätzen. "Wir glauben, dass der Bullenmarkt für Spezialmetalle gerade erst anfängt und dass der Electrum Fund durch eine Kombination aus Bottom-up-Aktienauswahl und Top-down-Assetallokation ein Engagement in diesem neuen Aufwärtszyklus bieten wird, wobei eine strategische Gewichtung zwischen Teilsektoren erfolgt die Branche."

- Mark Burridge, Fondsmanager und Managing Partner Für weitere Informationen zum ES Baker Steel Electrum Fund wenden Sie sich bitte direkt an Baker Steel. (Herr Cosmo Sturge, Market Strategy Director - E-Mail: cosmosturge@bakersteelcap.com, Telefon: +44 20 7389 0009).

