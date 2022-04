Amazon mit Milliardenverlust

Werbung



Das Unternehmen präsentierte Zahlen zum ersten Quartal. Außerdem: In der heutigen Ausgabe des Daily Trading-Newsletters nimmt Jörg Scherer, Technischer Analyst der HSBC, unter anderem den DAX© und den historischen Kursverlauf des S&P 500© unter die Lupe.



Am späten Donnerstagabend präsentierte der E-Commerce-Gigant Amazon mit Sitz in den USA Zahlen zum ersten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 bekannt. Auf Umsatzbasis konnte Amazon im Vorjahresvergleich um etwa neun Prozent auf 116,4 Milliarden Dollar zulegen. Der Konzern wies jedoch einen Verlust in Höhe von 3,8 Milliarden Dollar aus, während im Vorjahresquartal noch ein Gewinn von etwa 8,9 Milliarden Dollar zu Buche stand. Grund für den hohen Verlust ist vor allem die Abschreibung auf die Beteiligung am Elektroautobauer Rivian, dessen Aktienkurs im letzten Quartal um mehr als 50 Prozent einbrach. Ohne diese hohe Abschreibung liegt der Betriebsgewinn bei 3,7 Milliarden Dollar. Zusätzlich belastet laut Management insbesondere die anhaltend hohe Inflation den Ausblick des Konzerns auf das restliche Geschäftsjahr.





Jörg Scherer, Technischer Analyst der HSBC, analysiert in der heutigen Ausgabe des börsentäglich erscheinenden Newsletters Daily Trading u.a. den DAX© und historischen Kursverlauf des S&P 500©. Interessierte können sich für ein kostenloses Abonnement anmelden und sich auf täglich aktuelle Chartanalysen freuen.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?