Freitag, 6. Mai 2022, 11.40 UhrErstausstrahlungHülya Marquardt ist Mutter, Model und Influencerin auf Instagram. Auf der Internetplattform zeigt sie, wie sie ihre Behinderung, die Mutterrolle und das Arbeitsleben unter einen Hut bekommt. Hülya Marquardt hat eine angeborene Fehlbildung an Armen und Beinen und im Alter von 18 Jahren wurden ihr beide Beine amputiert. Für die junge Mutter war nach der Geburt ihres Sohnes vor allem Fortbewegung ein großes Thema, ihr Sohn wurde immer schneller und schwerer. Die Dokumentation von Farah M'haimdat, Marie und Oliver Koytek ist barrierefrei mit Untertitelung und in einer Fassung mit Deutscher Gebärdensprache in der 3sat-Mediathek abrufbar.Martin Müller hat Träume, Motorrad fahren zum Beispiel. Bei einer Körpergröße von 1,32 Metern kein einfach zu realisierender Traum, aber das will Müller selbst in der Hand haben: "Ich wollte schon immer das Gleiche machen wie meine Freunde: Radfahren, beim Festival campen, arbeiten gehen - selbstbestimmt leben halt." Sein Motto seit der Kindheit: Sich nicht in die Erwartungen fügen, die Nicht-Behinderte an Menschen mit Beeinträchtigungen haben.