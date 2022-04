Sämtliche Ladelösungen des niederländischen Anbieters können in das Energiemanagementsystem des deutschen Unternehmens eingefügt werden. Damit können die Elektroautos von Privathaushalten künftig noch optimaler mit Solarstrom vom eigenen Dach geladen werden. Ferner soll es eine Option zur Phasenumschaltung geben, um bereits kleine Mengen überschüssigem Solarstroms zum Laden nutzen zu können.Solarwatt kooperiert mit Alfen, um seinen Kunden künftig ein großes Portfolio an Wallboxen anbieten zu können. Sämtliche Ladelösungen des niederländischen Unternehmens ließen sich in das Energiemanagementsystem ...

