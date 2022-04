DGAP-News: ATOSS Software AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

München, 29. April 2022 Auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der ATOSS Software AG, die infolge der COVID-19 Pandemie auch in diesem Jahr aus Sicherheitsgründen wieder als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten werden musste, berichtete der Vorstand über die ungebrochen positive Geschäftsentwicklung der Gesellschaft. So ist es dem Münchner Spezialisten für Workforce Management auch im Geschäftsjahr 2021 gelungen, nun schon zum 16. Mal in Folge neue Höchstwerte bei Umsatz und Ergebnis zu erzielen und damit die hohe Stabilität und den Erfolg des Geschäftsmodells unter Beweis zu stellen.



Die Aktionäre sind auf der Hauptversammlung den Vorschlägen der Verwaltung gefolgt und haben sämtliche Beschlüsse mit großer Mehrheit verabschiedet. So wurden die Mitglieder des Aufsichtsrats in ihrem Amt bestätigt. Die Hauptversammlung ist auch dem Dividendenvorschlag von EUR 1,82 (Vj. EUR 1,67) je Aktie gefolgt. Die ATOSS Software AG bleibt damit ihrer Dividendenpolitik treu, welche Kontinuität und eine hohe Beteiligung am Unternehmenserfolg vorsieht. Akkumuliert ergibt sich seit Börsengang inklusive einiger Sonderausschüttungen ein Betrag von EUR 17,65 je Aktie, der an die Aktionäre gezahlt wurde. Neben hohen Kurszuwächsen der ATOSS Aktie - deutlich oberhalb der Entwicklungen von Vergleichsindices - unterstreichen die jährlichen Dividendenzahlungen die Attraktivität eines langfristigen Engagements in die ATOSS Software AG. Die auf Basis des Schlusskurses zum 30. Dezember 2021 resultierende Dividendenrendite beträgt 0,8 Prozent (Vj. 1,1 Prozent). Auch nach der Dividendenausschüttung am 4. Mai 2022 wird die ATOSS noch über eine beachtliche Liquidität von deutlich über Mio. EUR 35 und über ein starkes Eigenkapital verfügen. Bekräftigt durch die weiterhin ausgezeichneten Wachstumsperspektiven im Markt für Workforce Management sowie den sehr erfolgreichen Jahresauftakt mit einer äußerst positiven Entwicklung der Softwareauftragseingänge von +37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal mit einem starken planmäßigen Ausbau des Cloudanteils auf über 80 Prozent hat der Vorstand in der heutigen Hauptversammlung nochmals seine zu Jahresbeginn angehobene Prognose für das Gesamtjahr 2022 bestätigt. Demnach wird weiterhin ein Gesamtumsatz von Mio. EUR 110 bei einer EBIT Marge zum Umsatz von jedenfalls 25 Prozent erwartet. Dabei werden die Margen für das 2. Halbjahr 2022 - wie auch bereits in den Vorjahren - deutlich über der zum 1. Halbjahr prognostizierten EBIT Marge von 23 Prozent liegen. Für die weitere Zukunft ab 2023 erwartet der Vorstand in Folge der erzielten Fortschritte bei der Cloud Transformation wieder steigende Margen. Bis 2025 soll die EBIT Marge auf jedenfalls 30 Prozent ansteigen.



Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung - in der Cloud oder On Premises. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, browserbasierte High End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei rund 12.000 Kunden in mehr als 50 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, MEYER WERFT, Schmitz Cargobull, Sixt, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com ATOSS Software AG

