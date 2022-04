Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/2886 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" Christian Drastil weist er darauf hin, dass Gregor Rosinger "The Boss auf Austrian Night Owls" genannt wird und berichtet über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/17 geht es um das Ende der Specialist-Ära in Wien, Updates zu Strabag, Erste Group, Post, Palfinger, Flughafen Wien, Rosenbauer, Montana Tech Components, OMV und die Ankündigung zweier SportWoche-Podcasts am Weekend. Erwähnt werden: Seasonax-Screener: https://app.seasonax.com/signup bzw https://www.seasonax.com/research/easter-stock-market-feast Aktienturnier: ...

