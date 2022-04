Zürich (ots) -Die auf hochwertige Metallbaulösungen spezialisierte Industriegruppe Hammer Group (https://hammer.ch) verstärkt ihr Handelsgeschäft. Mit der Übernahme der MAKK AG (https://makk.ch) erweitert die Gruppe das Angebot ihrer Tochtergesellschaft Velopa AG (https://www.velopa.ch/), die in den Bereichen Veloparkieranlagen, Personenunterstände, Absperrsysteme und Stadtmobiliar schweizweit Marktführerin ist.Die MAKK AG hat sich mit innovativen Produkten und Dienstleistungen eine hervorragende Position erarbeitet. Ihre Geschäftsbereiche umfassen Garderoben, Transportgeräte, Wäschelogistik, Leitern und Abfallsysteme. Die kundenspezifischen Lösungen werden in der Schweiz entwickelt, produziert und montiert."MAKK ergänzt Velopa hervorragend. Werte und Unternehmenskultur passen gut zusammen. Gemeinsam können wir für unsere Kunden Mehrwerte schaffen", stellt Claudio Ammann, Leiter Corporate Development der Hammer Group, fest."Mit der Hammer Group habe ich im Rahmen meiner Nachfolgeregelung eine Partnerin gefunden, die mich mit ihrem unternehmerischen Konzept überzeugt hat und die mit ihren Stärken zusammen mit dem bestehenden Team die Marktposition der MAKK weiter ausbauen kann", führt Albert Keel, der bisherige Inhaber, aus.Zusammen mit dem bisherigen Geschäftsführer Emilio Melliger sowie allen Mitarbeitenden wird die neue Eigentümerin die Aktivitäten der MAKK AG vollumfänglich weiterführen. Für Kunden und Partner ergibt sich aus dem Eigentümerwechsel keine Veränderung, die Ansprechpersonen bleiben die gleichen. Auch der bisherige Inhaber Albert Keel wird das Unternehmen weiterhin in einer beratenden Funktion unterstützen.Harry Kramis, CEO Hammer Group, formuliert: "Ich sehe im Zusammengehen der MAKK AG mit der Hammer Group attraktive Synergiepotentiale. Diese auszuschöpfen ist unser Ziel. Damit werden wir für die Kunden unserer Tochtergesellschaften eine noch attraktivere Partnerin."Über die Hammer Group: Die Hammer Group ist eine industriell tätige Unternehmensgruppe der Metallbaubranche. Sie entwickelt, verkauft und realisiert anspruchsvolle und führende Lösungen, Normteile sowie Dienstleistungen. Die Hammer Group beschäftigt mit fünf Tochtergesellschaften über 180 Mitarbeitende.Pressekontakt:Claudio Ammann, Leiter Corporate Development, Hammer GroupTelefon: +41 79 521 46 21E-Mail: c.ammann@velopa.chOriginal-Content von: Hammer Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100090257/100888550