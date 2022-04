10 Mio. $ sollen neu hereinkommen: Das deutsche Unternehmen (mit niederländischem Sitz, Börsennotiz in den USA und geplanter Serienfertigung in Skandinavien bzw. Finnland) will die neuen Aktien à 4,00 $ platzieren. Weitere 1,5 Mio. Stück sind bei großer Nachfrage möglich, das Angebot schließt voraussichtlich am 3. Mai.



Die neuen Mittel werden vor allem benötigt, um den Finanzbedarf bis zum Beginn einer Auslieferung des Solarautos Sion zumindest teilweise zu decken. Die Aktie der SONO GROUP hatte schon am Dienstag nach Bekanntgabe einer geplanten Neuemission nachgegeben.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de