Mit Luigi Lubelli nahm die Generalversammlung eine Neuwahl in den Verwaltungsrat vor. Alle Anträge des Verwaltungsrates wurden angenommen.St.Gallen - An der ordentlichen Generalversammlung der Helvetia Holding haben die Aktionärinnen und Aktionäre Thomas Schmuckli zum Präsidenten des Verwaltungsrates gewählt. Mit Luigi Lubelli nahm die Generalversammlung eine Neuwahl in den Verwaltungsrat vor. Alle Anträge des Verwaltungsrates wurden angenommen. Thomas Schmuckli ist seit 2018 Mitglied und Vizepräsident des Verwaltungsrates der...

Den vollständigen Artikel lesen ...