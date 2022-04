Apple stellt sich nach einem beeindruckenden Corona-Boom auf schwierigere Zeiten ein. Der iPhone-Konzern rechnet für das laufende Quartal, dass der Umsatz vor allem wegen der Corona-Lockdowns in Shanghai um vier bis acht Milliarden Dollar niedriger ausfallen könnte. Ein Umstand, auf den am Freitag auch die Analysten reagieren."Wir sind nicht immun gegen solche Herausforderungen", sagte Konzernchef Tim Cook. Auch der Stopp des Geschäfts in Russland als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...