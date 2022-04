Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von WisdomTree auf Xetra und über Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF - USD Acc (ISIN IE000LG4J7E7/ WKN A3DGND) könnten Anleger*innen in Unternehmen investieren, die sich im Bereich des Recycling- und Abfallmanagements engagieren würden. Die ausgewählten Unternehmen müssten mindestens 20 Prozent ihres Umsatzes aus Technologien generieren, die im Recycling- und Abfallmanagement zum Einsatz kommen oder Investitionen in diesem Bereich in mindestens gleicher Höhe tätigen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...