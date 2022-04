Mit der Einweihung der ersten Ladesäule in Düsseldorf haben Volkswagen und BP nun offiziell ihre im vergangenen Jahr angekündigte strategische Partnerschaft begonnen. Im ersten Schritt im Rahmen dieser Kooperation werden in den nächsten 24 Monaten bis zu 4.000 zusätzliche Schnellladepunkte an Tankstellen aufgebaut. In Deutschland wird es sich dabei um Aral-Tankstellen handeln, in Großbritannien an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...