NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe im ersten Quartal besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs, der seit Jahresbeginn dem Sektor hinterhergehinkt sei, dürfte nun aufholen. Der starke Barmittelumschlag sollte ebenfalls helfen, die Lücke zu schließen./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2022 / 03:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2022 / 03:11 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0003132476

