Die Umsatzerlöse in der AMAG-Gruppe konnten dank der gesteigerten Absatzmengen und dem deutlich höheren Aluminiumpreis auf 399,0 Mio. Euro gesteigert werden (+58 Prozent). Das EBIT wurde um 397,1 Prozent auf 46,3 Mio. Euro gesteigert. Die Konzernumsatzerlöse der OMV stiegen im 1. Quartal um 146 Prozent auf 15.828 Mio. Euro. Dies sei insbesondere auf die signifikant höheren Marktpreise, vor allem Erdgaspreise, zurückzuführen, so das Unternehmen. Das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten stieg auf ein Rekordergebnis von 2.621 Mio. Euro. Die Knünz GmbH hat am 21. März 2022 bekannt gegeben, ein Delisting der Aktien der Unternehmens Invest Aktiengesellschaft initiiert zu haben. Der Angebotspreis beträgt 29,41 Euro cum Dividende 2021/22, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...