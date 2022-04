WisdomTree bietet mit einem Faktor-ETF das Angebot an Aktien, die nach Anforderungen an Dividendenstärke, Wachstum und Qualität ausgewählt werden.29. April 2022. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Freitag ist ein neuer Exchange Traded Fund von WisdomTree auf Xetra und über Börse Frankfurt handelbar.Mit dem WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD haben Anleger*innen die Möglichkeit, in dividendenstarke Unternehmen aus Industrieländern weltweit zu investieren. Zusätzlich werden die ...

