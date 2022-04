ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Quartalszahlen von 217 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Europageschäft des Spirituosenherstellers überrasche weiter positiv, während die USA zumindest eine Verbesserung gegenüber dem Vorquartal zeigten, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Corona-Lockdowns in China seien nicht gerade ideal für die Anlegerstimmung, fielen aber wenigstens in eine saisonal nicht so wichtige Zeitperiode./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2022 / 07:58 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120693

PERNOD RICARD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de