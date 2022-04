Baden-Baden - Der Deutschrapper Sun Diego steht neu an der Spitze der deutschen Album-Charts. Aus dem Stand kommt "Yellow Bar Mitzvah" in dieser Woche auf Platz eins, teilte die GfK am Freitag mit.



Die Rockband Böhse Onkelz klettert mit dem Album "40 Jahre - Die CD Komplettbox" 'von Rang 16 auf zwei. Die Folk-Gruppe Faun steigt mit "Pagan" neu auf dem dritten Platz ein. In den Single-Charts grüßen t-low & Miksu / Macloud mit "We Made It" neu von Platz eins. Der britische Sänger Harry Styles rutscht hingegen mit "As It Was" auf Platz zwei ab, dahinter verbessern sich Miksu / Macloud & t-low mit "Sehnsucht" vom vierten auf den dritten Rang und sind damit in den Top 3 gleich doppelt vertreten.



Die Offiziellen Deutschen Charts decken nach Angaben der GfK 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

