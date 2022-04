Die Erwartungen für Q1 waren nicht hoch, aber Amazon hat sie trotzdem verfehlt. Die Aktie des Tech-Giganten bricht am Freitag ein und nähert sich dem Vor-Corona-Niveau an. Welche Probleme hat Amazon? Bekommt CEO Andy Jassy die Situation in den Griff? Darüber diskutieren Martin Weiß und Andreas Deutsch."Money Train" hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie über die Episoden-Übersicht von DER AKTIONÄR.Hinweis: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...