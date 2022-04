Während an den asiatischen Märkten am Freitag Gewinne geschrieben wurden und hierzulande vor dem Wochenende wenig Bewegung herrscht, dominieren am Kryptomarkt einmal mehr die roten Vorzeichen. Zwar schlägt sich der Bitcoin auf 24-Stunden-Sicht etwas besser als der Gesamtmarkt, ihm droht aber dennoch der schwächste April seit mindestens zehn Jahren.Nach Daten der Blockchain-Anaylsefirma Coinglass hat der Bitcoin seit Monatsbeginn bis dato rund 14,8 Prozent an verloren. Sofern ihm bis Samstagabend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...