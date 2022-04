Für die Aktienmärkte ging es in dieser Woche wieder ein Stück nach unten. In den USA stört die FED die Party, in Europa ringen wir mit den Folgen des Kriegs in der Ukraine. Bei Varta geht es in dieser Woche Richtung 80 Euro. Dabei wird das Thema E-Mobilität und der Einstieg in die Batterieproduktion groß ...

Den vollständigen Artikel lesen ...