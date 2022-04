Der chinesische Solarmodulhersteller JinkoSolar hat am Donnerstag mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen nicht erfüllen können. Auch wenn die Aktie infolge dessen unter Druck geraten ist, hielten sich die Kursverluste bisher in Grenzen. Aus charttechnischer Sicht kommt es nun besonders auf diese Marken an.Bei JinkoSolar machten sich die scharfen Corona-Maßnahmen in China bemerkbar. Aufgrund der dadurch höheren Material- und Transportkosten fiel der Gewinn unerwartet niedriger aus. Anstatt an ...

