1Komma5° hat in Berlin einen Energiemanager für Photovoltaik-Anlagen vorgestellt. Der Heartbeat hat nicht nur Schnittstellen zu Wallboxen und Wärmepumpen. Das Gerät ermöglicht auch, auf flexible Strompreise zu optimieren. Außerdem will das Unternehmen damit Privatkunden ermöglichen, CO2-Kompensations-Token zum Beispiel zum Ausgleich von Flugreisen zu verkaufen.1Komma5° hat am Donnerstag in Berlin den Energiemanager "Heartbeat" und Funktionen vorgestellt, mit denen er sich von anderen Geräten auf dem Markt unterscheidet. Das Unternehmen, das sich inzwischen an acht Installationsunternehmen beteiligt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...