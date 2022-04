Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA75088F2026 Raindrop Ventures Inc. 29.04.2022 CA89141H1055 Raindrop Ventures Inc. 02.05.2022 Tausch 1:1

CH0008012236 Gurit Holding AG 29.04.2022 CH1173567111 Gurit Holding AG 02.05.2022 Tausch 1:10

US0909112072 BioLase Inc. 29.04.2022 US0909114052 BioLase Inc. 02.05.2022 Tausch 25:1

