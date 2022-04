Der Euro ist zum Franken knapp unter die 1,02-Marke gesunken - nach noch 1,0258 am Mittag.Frankfurt - Nach der jüngsten Talfahrt hat der Euro am Freitag etwas zugelegt. Am Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0532 US-Dollar. Damit entfernte sich der Kurs wieder von dem am Vortag erreichten Fünfjahrestief von 1,0472 Dollar. Jedoch notierte das EUR/USD-Währungspaar im Mittagshandel noch leicht höher bei 1,0563. Auch zum Franken verlor die Gemeinschaftswährung dann am Nachmittag...

Den vollständigen Artikel lesen ...