DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Konsum der US-Haushalte steigt im März deutlich

Die US-Konsumausgaben sind im März deutlich gestiegen, was auf höhere Preise und die Nachfrage nach Dienstleistungen zurückzuführen ist. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Ausgaben um 1,1 Prozent, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,7 Prozent gerechnet. Für Februar wurde ein revidiertes Plus von 0,6 Prozent (vorläufig: 0,2 Prozent) genannt.

US-Arbeitskosten steigen im ersten Quartal um 1,4 Prozent

Die Arbeitskosten in den USA sind im ersten Quartal 2022 gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, erhöhten sich die Arbeitskosten um 1,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal, während Volkswirte eine Zunahme um 1,1 Prozent vorhergesagt hatten. Im vierten Quartal 2021 hatte der Anstieg 1,0 Prozent betragen.

Stimmung der US-Verbraucher im April weniger verbessert als erwartet

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im April aufgehellt, allerdings etwas geringer als prognostiziert. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage am Monatsende auf 65,2 von 59,4 Ende März. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 65,7 erwartet, was auch der Stand bei der ersten Umfrage Mitte des Monats war.

Chicagoer Einkaufsmanagerindex fällt im April deutlich

Die Stimmung der Einkaufsmanager im Großraum Chicago hat sich im April unerwartet stark eingetrübt. Der Indikator fiel auf 56,4 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im März war der Index auf 62,9 Punkte gestiegen. Volkswirte hatten 62,0 Punkte erwartet.

BGA: Politik soll weiter entlasten

Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) pocht nach der Bekanntgabe des deutschen Wachstums von 0,2 Prozent im ersten Quartal auf weitere Entlastungen. "Das Wachstum der Wirtschaft legt erfreulicherweise auch in schwierigen Zeiten weiter zu", sagte BGA-Präsident Dirk Jandura. "Die Bremsspuren aus dem Ukraine-Krieg sind aber kräftig." Die Herausforderungen werde man mit entschlossenem Handeln und gezielten politischen Maßnahmen meistern können.

Habeck erwägt Ausfallbürgschaften für Ökostromanlagen - Magazin

Das Bundeswirtschaftsministerium hat laut einem Bericht erste Maßnahmen zusammengetragen, wie sich der Ausbau von Wind- und Solarkraft in Deutschland beschleunigen ließe. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erwäge dabei Ausfallbürgschaften für die Windindustrie, so das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Platze ein Bauprojekt, könnte der Staat die Windräder erst einmal übernehmen - und sie anschließend an einen anderen Projektierer weiterreichen. "Die Anlagenbauer könnten so drauflosproduzieren", bestätigte Staatssekretär Oliver Krischer dem Magazin.

+++ Konjunkturdaten +++

Brasilien Leistungsbilanz Feb Defizit 2,4 Mrd USD (Jan: Defizit 8,1 Mrd USD)

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen Feb 11,8 Mrd USD

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen 12 Monate 50,7 Mrd USD

Kanada Feb BIP +1,1% gg Jan

Kanada Feb BIP +1,1% gg Jan

DJG/DJN/AFP/apo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2022 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.