Am heutigen Tage kann Tencent massiv zulegen. Schließlich hüpft die Aktie satte rund neun Prozent nach oben. Damit verteuert sich das Papier auf nun 47,15 USD. Beginnt dadurch nun ein neuer Siegeszug oder ist das nur ein kurzes Aufbäumen?

Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 50,50 USD liegt der Hochpunkt. Der Kursverlauf von Tencent verspricht also spannend zu werden.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem weinenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Denn diese Linie verläuft bei 57,71 USD, sodass für Tencent Abwärtstrends gelten. Doch auch wenn die Wahrscheinlichkeit ...

