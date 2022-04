Köln (ots) -



Köln. Spitzenpolitiker der führenden Parteien in Nordrhein-Westfalen haben einer möglichen Bevorzugung der Industrie vor Privathaushalten im Falle eines Gasengpasses eine Absage erteilt. "Klar ist: Im Falle eines Gasmangels müssen soziale Einrichtungen, das Gesundheitswesen und die privaten Haushalte oberste Priorität haben. Das hat Vorrang", sagte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Freitag dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Er forderte die Bundesregierung auf, die Versorgungssicherheit für die Industriebetriebe im Land mit "besonderen Maßnahmen" sicherzustellen: "Ihr Schutz macht tausende Arbeitsplätze krisensicher", so Wüst. Eon-Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley hatte gefordert, beim Notfallplan für die Gasversorgung über eine "umgedrehte" Reihenfolge nachzudenken. Der Plan der Bundesregierung ist klar formuliert: Privathaushalte haben Vorrang. Die gesamte Volkswirtschaft und damit auch die Einkommen der Menschen hingen daran, dass die Industrie arbeitsfähig bleibe, sagte Kley dem "Manager Magazin". Auch der Chef des NRW-Arbeitgeberverbandes, Arndt Kirchhoff, forderte zumindest "eine Debatte um eine vertretbare Absenkung des privaten Gasverbrauchs". SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty und die NRW-Grüne warnten hingegen davor, private Verbraucher und Industrie gegeneinander auszuspielen. (ksta)



