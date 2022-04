Der DAX hat sich am Freitag weiter erholt. Zwar bremsten ihn am Nachmittag einmal mehr die schwachen US-Börsen etwas aus. Zum Handelsende behauptete der deutsche Leitindex aber ein Plus von 0,84 Prozent auf 14 097,88 Punkten. Damit blieb er über der viel beachteten, runden Marke von 14 000 Punkten, was Stratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets zuvor als "kleinen Hoffnungsschimmer für den technisch angeschlagenen Markt" bezeichnet hatte. Auf Wochensicht verbuchte das Börsenbarometer angesichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...